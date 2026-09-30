TAKARA PRINTING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TAKARA PRINTING präsentierte am 29.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 112,05 JPY, nach 92,33 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 9,51 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at