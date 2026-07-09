TAKARA PRINTING stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TAKARA PRINTING äußerte sich am 08.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 131,65 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TAKARA PRINTING ein EPS von 183,02 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat TAKARA PRINTING mit einem Umsatz von insgesamt 8,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,15 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 261,92 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte TAKARA PRINTING 314,00 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31,15 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 29,68 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at