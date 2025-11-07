Takara Standard gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Takara Standard hat am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 58,87 JPY. Im letzten Jahr hatte Takara Standard einen Gewinn von 26,50 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 61,76 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Takara Standard 58,64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at