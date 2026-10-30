Takara Standard öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Takara Standard hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 60,36 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Takara Standard 58,87 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Takara Standard mit einem Umsatz von insgesamt 62,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at