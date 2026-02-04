Takara Standard stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Takara Standard gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 88,90 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Takara Standard ein EPS von 75,89 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,73 Prozent auf 69,54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at