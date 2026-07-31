Takara Standard veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Takara Standard hat am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 46,01 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62,47 Milliarden JPY – ein Plus von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Takara Standard 61,39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at