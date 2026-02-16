Takara veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Takara hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 25,19 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Takara 20,04 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 90,40 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 104,97 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at