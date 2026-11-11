Takara zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Takara hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 42,00 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 8,09 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 107,66 Milliarden JPY gegenüber 93,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at