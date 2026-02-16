|
16.02.2026 06:31:31
TAKASAGO INTERNATIONAL legte Quartalsergebnis vor
TAKASAGO INTERNATIONAL hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 58,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat TAKASAGO INTERNATIONAL 54,19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 62,12 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
