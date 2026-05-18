TAKASAGO INTERNATIONAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAKASAGO INTERNATIONAL hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 28,46 JPY. Im letzten Jahr hatte TAKASAGO INTERNATIONAL einen Gewinn von 28,35 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 56,44 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,51 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 97,72 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 136,78 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,80 Prozent auf 225,09 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte TAKASAGO INTERNATIONAL 229,21 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at