TAKASAGO INTERNATIONAL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TAKASAGO INTERNATIONAL hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 11,37 JPY gegenüber 26,30 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,84 Prozent auf 63,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at