Takasago Tekko KK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Takasago Tekko KK hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 33,83 JPY. Im letzten Jahr hatte Takasago Tekko KK einen Gewinn von 21,10 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,10 Prozent auf 2,98 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at