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02.11.2026 06:31:29
Takasago Tekko KK informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Takasago Tekko KK hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,69 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Takasago Tekko KK im vergangenen Quartal 3,06 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Takasago Tekko KK 2,96 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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