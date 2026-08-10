Takasago Tekko KK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Takasago Tekko KK präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 44,41 JPY gegenüber 8,62 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,12 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Takasago Tekko KK einen Umsatz von 2,92 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at