03.11.2025 06:31:29
Takasago Tekko KK: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Takasago Tekko KK äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 17,69 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Takasago Tekko KK noch ein Gewinn pro Aktie von 34,28 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,02 Prozent auf 2,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,02 Milliarden JPY gelegen.
