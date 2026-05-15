Takasago Tekko KK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Takasago Tekko KK präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 60,46 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Takasago Tekko KK 30,40 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 3,25 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 120,60 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Takasago Tekko KK ein EPS von 111,00 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 12,11 Milliarden JPY gegenüber 12,10 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at