Takasago Thermal Engineering: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Takasago Thermal Engineering hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Takasago Thermal Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 47,55 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 82,90 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117,90 Milliarden JPY – ein Plus von 1,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Takasago Thermal Engineering 116,47 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 285,73 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Takasago Thermal Engineering ein Gewinn pro Aktie von 208,07 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,07 Prozent auf 423,92 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 381,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at