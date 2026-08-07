Takasago Thermal Engineering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Takasago Thermal Engineering äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 48,97 JPY. Im letzten Jahr hatte Takasago Thermal Engineering einen Gewinn von 67,98 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Takasago Thermal Engineering in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 84,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 94,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at