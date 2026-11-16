Takasago Thermal Engineering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Takasago Thermal Engineering stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 39,34 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Takasago Thermal Engineering 85,79 JPY je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 96,79 Milliarden JPY, gegenüber 100,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at