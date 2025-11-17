Takasago Thermal Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Takasago Thermal Engineering hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 85,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 46,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 100,30 Milliarden JPY gegenüber 89,50 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at