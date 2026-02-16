|
16.02.2026 06:31:31
Takasago Thermal Engineering vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Takasago Thermal Engineering veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 84,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 63,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 105,28 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 111,52 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
