Takase: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Takase hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,68 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent auf 2,12 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at