Takase gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Takase ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Takase die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,41 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,74 Prozent auf 2,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Takase 2,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at