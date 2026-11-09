Takase: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Takase hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 24,36 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Takase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,39 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at