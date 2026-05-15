Takase: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Takase hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,54 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,17 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,15 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 79,85 JPY gegenüber 77,13 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 8,49 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at