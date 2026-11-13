Takashima: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Takashima hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Takashima im vergangenen Quartal 24,48 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Takashima 23,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at