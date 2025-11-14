Takashima: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Takashima veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,96 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Takashima ein EPS von 8,66 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,42 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,17 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at