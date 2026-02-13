Takashima: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Takashima äußerte sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,32 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,21 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Takashima im vergangenen Quartal 23,72 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Takashima 24,75 Milliarden JPY umsetzen können.

