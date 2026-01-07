Takashimaya hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Takashimaya hat am 06.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 28,86 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 22,28 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 118,46 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 118,30 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at