Takashimaya mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Takashimaya stellte am 30.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 37,82 JPY. Im letzten Jahr hatte Takashimaya einen Gewinn von 23,06 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 119,69 Milliarden JPY gegenüber 112,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at