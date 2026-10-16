Takashimaya präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Takashimaya lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,83 JPY. Im Vorjahresviertel waren 47,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 124,45 Milliarden JPY gegenüber 122,90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at