Takashimaya stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Takashimaya hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 126,44 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Takashimaya 43,81 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,31 Prozent auf 138,55 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 136,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Takashimaya hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 27,440 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 126,33 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Takashimaya im vergangenen Geschäftsjahr 492,37 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Takashimaya 498,49 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at