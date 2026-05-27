TAKASHO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TAKASHO hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

TAKASHO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,87 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8,120 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,65 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 5,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at