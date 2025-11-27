TAKASHO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TAKASHO hat am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 9,57 JPY gegenüber -19,720 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,40 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,18 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at