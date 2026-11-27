TAKASHO hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,68 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,570 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TAKASHO 4,83 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at