TAKASHO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TAKASHO hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 7,40 JPY. Im letzten Jahr hatte TAKASHO einen Gewinn von 14,94 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAKASHO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,45 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,13 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at