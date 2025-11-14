Takatori: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Takatori stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,43 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Takatori 52,97 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,34 Prozent auf 2,49 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Takatori hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 107,15 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 354,92 JPY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 7,33 Milliarden JPY, gegenüber 16,08 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 54,42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at