|
14.11.2025 06:31:28
Takatori: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Takatori stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,43 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Takatori 52,97 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,34 Prozent auf 2,49 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Takatori hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 107,15 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 354,92 JPY je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 7,33 Milliarden JPY, gegenüber 16,08 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 54,42 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.