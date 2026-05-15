Takatori vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Takatori hat am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Takatori hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 86,88 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,67 Prozent zurück. Hier wurden 1,78 Milliarden JPY gegenüber 2,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at