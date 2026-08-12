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12.08.2026 06:31:29
TAKAYOSHI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TAKAYOSHI veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 11,93 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TAKAYOSHI noch ein Gewinn pro Aktie von 18,44 JPY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat TAKAYOSHI mit einem Umsatz von insgesamt 2,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,69 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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