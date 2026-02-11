TAKAYOSHI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TAKAYOSHI gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 28,63 JPY. Im letzten Jahr hatte TAKAYOSHI einen Gewinn von 12,51 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 2,03 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at