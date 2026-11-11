TAKAYOSHI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TAKAYOSHI präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,53 JPY. Im Vorjahresquartal waren 18,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,07 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 58,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 71,65 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat TAKAYOSHI in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,98 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at