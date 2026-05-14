TAKAYOSHI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAKAYOSHI präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,28 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,69 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,36 Prozent auf 1,99 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,00 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at