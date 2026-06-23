GTA Resources and Mining Aktie
WKN DE: A1JT90 / ISIN: CA36191A1003
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23.06.2026 22:23:07
Take‑Two Stock Has More GTA 6 Upside: ‘Could Monetize At 2X The Predecessor’
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