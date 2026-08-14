TAKE AND GIVE NEEDS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TAKE AND GIVE NEEDS hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,990 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat TAKE AND GIVE NEEDS mit einem Umsatz von insgesamt 12,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at