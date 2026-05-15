TAKE AND GIVE NEEDS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TAKE AND GIVE NEEDS hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42,11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,890 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 11,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at