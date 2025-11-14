TAKE AND GIVE NEEDS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TAKE AND GIVE NEEDS hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 31,39 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,530 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,21 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at