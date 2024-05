TAKE AND GIVE NEEDS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TAKE AND GIVE NEEDS hat am 14.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 24,94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TAKE AND GIVE NEEDS -136,690 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,30 Prozent auf 11,75 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 113,55 JPY, nach 300,71 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 47,02 Milliarden JPY gegenüber 45,53 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at