TAKE AND GIVE NEEDS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TAKE AND GIVE NEEDS lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 37,44 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -31,370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 10,50 Milliarden JPY gegenüber 10,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at