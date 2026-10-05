Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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05.10.2026 19:11:05
Take It or Leave It: Solidion Refuses to Raise Bid for Struggling Flux Power
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