TAKE Solutions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TAKE Solutions hat am 30.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,56 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,830 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 64,82 Prozent auf 132,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 375,4 Millionen INR gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 8,180 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -6,860 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 656,08 Millionen INR – eine Minderung um 65,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,89 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at